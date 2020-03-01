كايلي جينر تحسم الجدل حول عودتها لـ ترافيس سكوت-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - حسمت نجمة تلفزيون الواقع ​كايلي جينر​ الجدل الذي أثير مؤخراً حول عودتها لجبيبها السابق المغني العالمي ​ترافيس سكوت​، وذلك بعد عدة أشهر على إنفصالهما، إذ أكدت جينر أن علاقتهما العاطفية عدت من جديد.

وجاء ذلك بنشرها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة لهما خلال دور الثمانية من بطولة هيوستن روكيت في عام 2017، عندما كانت كايلي حاملا في ابنتها ستورمي، التي تبلغ الآن عامين، وعلّقت على الصورة بالقول:"إنه حالة".

وكانت وبدأت علاقة كايلي وسكوت في نيسان/أبريل 2017، بعد أسابيع قليلة من انفصال كايلي عن حبيبها تايجا، الذى استمرت على علاقة معه لمدة 4 سنوات.

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