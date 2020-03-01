منة عرفة تدخل المستشفى على وجه السرعة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - دخلت الممثلة المصرية ​منة عرفة​ المستشفى اليوم الأحد، وذلك بعد شعورها بآلام حادة في المعدة، ونشر صديقها علي غزلان صورة لها وهي على سرير المستشفى وعلّق بالقول:"هتخفي و تقومي من العملية و تبقى زي الفل"، دون أن يوضح طبيعة مرضها.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ تساءلوا عن صحتها وتمنوا لها الشفاء العاجل، فيما أشار آخرون إلى أنها ستجري عملية الزائدة الدودية.

ومن ناحية أخرى، كانت انضمت عرفة لمسلسل "ليالينا" للممثلين إياد نصار وغادة عادل، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، حيث بدأت منة تصوير مشاهدها باستوديو الأهرام وجمعت المشاهد بينها وبين الممثلين صابرين وميدو عادل بديكور مستشفى وأخرون من النجوم، والعمل من تأليف احمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، وتدورأحداثه في إطار اجتماعي حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوارالرئيسية، وتدور الأحداث حولهم.

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