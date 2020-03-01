بعد أسبوع على وفاتها..جويل بحلق توجّه رسالة مؤثرة لوالدتها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - وجهت ملكة الجمال اللبنانية السابقة ​جويل بحلق​ رسالة مؤثرة لوالدتها السيّدة لطيفة توفيق الخوري وذلك بعد أسبوع على وفاتها وتحديداً في الـ22 من الشهر الماضي، إذ نشرت صورة لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت بالقول:"مامي لولو، اشتقتلّك يا رفيقتي يا حبيبة قلبي، كل يوم بشتقلك وبشتاق لضحتك ولصوتك ولهضامتك ولنصايحك وللمسة ايديك، لعيونك ولريحتك... رحتي بكّير كتير... الله يرحمك يا ماما".

وأضافت بحلق:"بحسّ بعدك معي بكلّ لحظة وبكلّ ثانية، انتي جزء منّي ومن روحي... ربّنا بشفاعة مار شربل السلام لاسمو ريّحك من المرض والعذاب، وصرتي حبّة لولو بتاج الملكوت بالسما... صلّيلي يا ملاكي، بحبّك".

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