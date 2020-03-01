تراند اليوم : شاهد.. محمد رمضان يطرح أغنية جديدة بعنوان ” أنت جدع ” – اليوم

أعلن الفنان محمد رمضان عن موعد طرح أغنيته الجديدة “أنت جدع”.

نشر رمضان صورة جديدة له عبر حسابه على Instagram وكتب كاشفا أنه يطرح الأغنية اليوم، عبر قناته على YouTube.

‎

يذكر أن محمد رمضان واجه عدة أزمات مؤخرا، بدأت بأزمة الطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف بسبب صورة رمضان ‏معه ‏في ‏الطائرة، والذي أقام دعوى قضائية طالب فيها رمضان بتعويض مبلغ 25 مليون جنيه‎.‎ ‎مرورا بإلغاء دعوته لإحياء حفل ‏مباراة ‏السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في استاد محمد بن زايد ‏بالإمارات‎، ثم قرار الفنان هاني شاكر بإعادة النظر في منحه ‏تصاريح ‏غناء مرة أخرى، وانتهاء بتصريحاته ضد الفنان عمرو دياب خلال حواره على التليفزيون المصري‎.