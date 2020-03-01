تراند اليوم : “علي ربيع”: بـاستايل جديد بسبب إعلان.. والجمهور: “قلبت عبد الحليم حافظ”

نشر الفنان الشاب علي ربيع صورة جديدة من كواليس إعلانه الجديد لشركة الاتصالات “أورنج”، وهذا عبر حسابه الرسمي بموقع “انستجرام”.

وعلق ربيع على الصورة قائلًا: “ايه رأيكو في شعري كده من كوليس اعلان اورنچ الجديد علي “youtube” تقدر تجنن زي”، وظهر في الصورة بقصة شعر مختلفة، حيث اعتمد على فرده باستخدام مكواة الشعر، ليصبح في شكل كوميدي يثير ضحك جمهوره، وبالفعل لاقت الصورة العديد من الإعجابات من ومتابعيه

ونالت الصورة أيضًا العديد من التعليقات، حيث اعترض الجمهور على شكل شعره وأعربوا عن حبهم لشكله القديم، فقالت إحداهم: “يالهووووى رجعوا تانى بسرعه”، وقال أخر: “قلبت عبد الحليم حافظ”، كما قالت أخرى: “معرفتكش”، والعديد من التعليقات الأخرى.

يشارك ربيع في الموسم الرمضاني القادم 2020، بمسلسل “وصل أمانة”، ويشارك فيه العديد من النجوم وأبرزهم مصطفى خاطر، هالة فاخر، نهال عنبر، محمد محمود، أحمد الشربيني وغيرهم، وتدور قصته حول شابيين يقعا في العديد من المشكلات بسبب تركم الديون عليهم، ويشهد العمل العديد من المشاهد الكوميدية، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التوني.

يذكر أن ربيع شارك في الموسم الرمضاني الماضي 2019، في مسلسل “فكرة بمليون جنية” الذي دارت أحداثه في إطار من الكوميدي، وشارك فيه عدد من النجوم وأبرزهم سهر الصايغ، مريم عفيفي، ولاء شريف، مايان السيد، صابرين، محمد محمود وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال وأمين محسن، ومن إخراج وائل إحسان، ومخرج منفذ جمال خزيم.