5 أرقام سلبية تحاصر ليفربول بعد سقطة واتفورد

لاحقت الأرقام السلبية فريق ليفربول بعد الهزيمة التي تعرض لها بثلاثية دون رد، أمام مضيفه واتفورد بالجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء السبت.

وباتت هذه الهزيمة هي الأولى للريدز بالدوري منذ أكثر من عام، وبالتحديد منذ يناير/كانون الثاني عام 2019، لتنتهي سلسلة اللاهزيمة التي امتدت لـ44 مباراة متتالية، وهي الخسارة الأولى للفريق في الموسم الحالي.

كما باتت هذه هي المباراة الأولى التي يفشل خلالها ليفربول في التسجيل بالدوري الإنجليزي، منذ مارس/آذار 2019، بعد سلسلة امتدت لـ36 مباراة، سجل لاعبو الريدز فيها جميعاً.

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وأصبحت هذه أكبر هزيمة يتعرض لها متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فريق في منطقة الهبوط، منذ خسارة مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي قبل 35 عاماً، وبالتحديد يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1985.

وسدد لاعبو ليفربول مرة وحيدة على مرمى واتفورد في الشوط الأول، لتكون المباراة الثانية فقط على مدار 172 مباراة في عهد المدرب الألماني يورجن كلوب التي يسدد فيها فريقه مرة واحدة في الشوط الأول منذ مباراة تشيلسي في يناير/كانون الثاني 2017 بملعب أنفيلد.

واستقبل مرمى ليفربول أكثر من هدف واحد في مباراتين متتاليتين بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2016، بعدما استقبل هدفين في المباراة السابقة التي انتهت بالفوز 3-2 على وست هام.

يذكر أن ليفربول يعتلي حالياً صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة من 28 مباراة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الذي لعب 27 لقاء.