عودة انتصارات شباب الأهلي الأبرز في جولة الدوري الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت الجولة 17 في دوري الخليج العربي تسجيل 15 هدفا، لكنها لم تشهد تغييرا في قمة الترتيب، وكان من أبرز مشاهدها عودة شباب الأهلي، متصدر الترتيب لدرب الانتصارات بعد غياب 5 مباريات في كل البطولات.
العين والنصر أكثر مسجلي الأهداف في الجولة الـ17 من دوري الخليج العربي، حيث فاز الأول على حتا بنتيجة 3-0، والثاني على الوحيدة بالنتيجة ذاتها، وهي الخسارة الأولى لـ"أصحاب السعادة" في عام 2020.
وأشهر الحكام 35 بطاقة صفراء في أوجه اللاعبن، بالإضافة إلى حالتي طرد.
وتم احتساب 3 ركلات جزاء، أهدرت ركلة واحدة فقط من بينها، كما شهدت كل المباريات تسجيل أهداف.
شباب الأهلي فشل في الفوز لـ5 مباريات متتالية في كل المسابقات، حيث تعادل مرة وخسر 4 مرات، قبل أن يستعيد ذاكرة الانتصارات بالفوز 1-0 على مضيفه بني ياس.
خورفكان، الصاعد حديثا هذا الموسم، حقق مفاجأة الجولة بالفوز على مضيفه الجزيرة بهدف نظيف.
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