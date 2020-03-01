كلوب عن فشل ليفربول "القياسي": سيتداولون روايتنا لمدة 500 عام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حاول الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـليفربول التماسك وهو يتحدث للصحفيين عقب خسارة فريقه المؤلمة 0-3 ضد واتفورد، مساء السبت في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الهزيمة تعد الأولى لليفربول خلال الموسم الحالي من البريمييرليج، ليفشل الفريق في معادلة رقم أرسنال القياسي الذي حقق اللقب دون أي خسارة موسم 2003-2004.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي عقب مباراة واتفورد: "لا أعتقد أنه يمكن لأي فريق تحطيم الأرقام القياسية لأنه يرغب ويتمنى ذلك".

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وتابع: "ولكن يمكن تحطيم الأرقام القياسية إذا كان تركيز الفريق في كل خطواته بنسبة 100%، سواء كان ذلك رقم قياسي أو ماراثون، أو أي أمر آخر".

وأتم: "لكن ضد واتفورد، لم نكن في وضع جيد بما فيه الكفاية، وبشكل عام أعتقد أنه بعد مرور سنوات طويلة تصل إلى 500 عاما، سيقولون إن ليفربول كان قريبا من تحطيم رقم قياسي".

ورغم الخسارة ضد واتفورد، يعتلي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف.