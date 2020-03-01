القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حاول الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـليفربول التماسك وهو يتحدث للصحفيين عقب خسارة فريقه المؤلمة 0-3 ضد واتفورد، مساء السبت في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
الهزيمة تعد الأولى لليفربول خلال الموسم الحالي من البريمييرليج، ليفشل الفريق في معادلة رقم أرسنال القياسي الذي حقق اللقب دون أي خسارة موسم 2003-2004.
وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي عقب مباراة واتفورد: "لا أعتقد أنه يمكن لأي فريق تحطيم الأرقام القياسية لأنه يرغب ويتمنى ذلك".
وتابع: "ولكن يمكن تحطيم الأرقام القياسية إذا كان تركيز الفريق في كل خطواته بنسبة 100%، سواء كان ذلك رقم قياسي أو ماراثون، أو أي أمر آخر".
وأتم: "لكن ضد واتفورد، لم نكن في وضع جيد بما فيه الكفاية، وبشكل عام أعتقد أنه بعد مرور سنوات طويلة تصل إلى 500 عاما، سيقولون إن ليفربول كان قريبا من تحطيم رقم قياسي".
ورغم الخسارة ضد واتفورد، يعتلي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب عن فشل ليفربول "القياسي": سيتداولون روايتنا لمدة 500 عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.