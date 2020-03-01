سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2020

تعاملات هادئة شهدتها السوق المصرفية المصرية يوم الأحد، بداية الأسبوع، واستقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري، لدى معظم البنوك وشركات الصرافة وسط تراجع الطلب.

وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الماضي زاد سعر الدولار أمام الجنيه المصري بقيمة متفاوتة، وذلك بعد موجة تراجع أمام العملة المصرية.

وزادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 2 مليار دولار خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مقابل 1.9 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018.

وتعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية بالنسبة لمصر.

Advertisements

أعلى سعر للدولار

وعرضت بنوك المصري الخليجي وعودة والأهلي الكويتي والمصرف المتحد أعلى سعر للدولار عند 15.57 جنيه للشراء و15.67 للبيع، فيما عرض البنك المركزي المصري متوسط السعر عند 15.68 جنيه

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار لدى بنوك الأهلي ومصر والشركة المصرفية العربية الدولية ومصر إيران، مسجلا 15.55 جنيه للشراء و15.65 جنيه للبيع.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر سعر اليورو عند 17.03 جنيه للشراء مقابل 17.29 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 19.79 جنيه للشراء و20.21 جنيه للبيع، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي 4.13 جنيه للشراء و4.17 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

فيما سجل الدينار الكويتي 50.62 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.