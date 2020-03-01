صفعات ليبية لأردوغان في طرابلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ليس بجديد، تركيا تتلقى ضربات موجعة في ليبيا، بعدما شن الجيش الوطني الليبي غارات دقيقة بـ60 صاروخا على قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس، قتلت 10 أتراك على الأقل، بينهم مستشارون عسكريون.

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Advertisements الضربات الليبية استهدفت مواقع للطائرات المسيرة ومنصة رادار في مطارِ معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس، الخاضعة لمليشيات حكومة فايز السراج. الجيش الوطني الليبي دمر أيضا رادارين في قاعدة عسكرية داخل المطارِ المدني، كانت تركيا تقوم بإنشائهما. الخسائر التركية في ليبيا قد تخلط حسابات أردوغان وتثير توترات داخلية أكثر، خاصة أنها تتزامن مع مذبحة الجنود الأتراك في إدلب بسوريا.

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