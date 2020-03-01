"لماذا تضحك يا أردوغان؟".. غضب على مقتل الأتراك في إدلب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن حصيلة الجنود الأتراك المقتولين في إدلب بسوريا لكنه يضحك! في الوقت الذي يصرح بارتفاع العدد إلى 36 قتيلاً، خلال اجتماع مع نواب حزب العدالة والتنمية بإسطنبول. المعارضة التركية تطالب أردوغان بسحب القوات من سوريا على نهج أردوغان.. وزير داخلية تركيا يهدد أوروبا باللاجئين‎

فعلة أردوغان أثارت السخط على الرئيس التركي، لدرجة أنها تصدرت تويتر في تركيا بهاشتاق "لماذا تضحك أردوغان؟".

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