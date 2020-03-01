هند القحطاني لمنتقدي طول وجهها: هذه أفضل نصيحة لكم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الناشطة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني مقطع فيديو ظهرت فيه بتسريحة جديدة ترد فيه على الذين وصفوا وجهها بـ "صامولي العثيم" وهو نوع خبز متوفر بأحد مولات السعودية المعروفة، دلالة منهم على طول وجه القحطاني.

وقالت القحطاني في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على السناب شات: "هذا شعري لميته فوق ليزداد طول وجهي إهداء للناس الي يقولون وجهها طويل كنه صامولي العثيم".

وأضافت: "مدري شمعنى صامولي العثيم الظاهر انك قلته لانك تفطر وتعشى عليه". وواصلت في ردها الساخر: "عندي لكم نصيحة قولوا طويل أطول من يوم الأحد هذي أحسن ذبة ".

وتداول رواد مواقع التواصل الفيديو معلقين على قوة شخصية هند وردودها الصاعقة.

وكانت القحطاني قد ردت أيضا على الساخرين من صورتها التي نشرتها مؤخرا دون فلتر، وأثارت موجة انتقادات واسعة ضدها، معتبرة ما تعرضت له ما هو إلا حملة "تنمر"، واصفة كذلك منتقدي شكلها من المغردين بالقبح والدمامة.

Advertisements

وقالت هند القحطاني إنها تتعرض بشكل متواصل لحملات من السخرية من ملامحها، في حين أنها عندما تذهب لترى شكل الشخص المتنمر تصدم من ملامحه الدميمة، وجسمه غير الرياضي بتاتا، فعادة ما يكونون "بكرش" وأكتافهم صغيرة.

وتابعت:"الوضع استفحل وتطور وصار الشيبان يسبوني، الواحد منهم لحيته مليانة شيب وشعر رأسه مليان شيب، والوجه واضح أنه كبير بالعمر، ويجلس يذمني ويصفني بالشيب، أقسم بالله أشفقت عليه من قبح الشكل وقبح الأخلاق".

وكان آخر ردود هند القحطاني وبشكل عنيف على الشخصيات التي تسيء لها بقولها:" ذبحكم الفلتر اللي أحطه"، وقالت لينشغل كل شخص بنفسه ولا يحاول الانشغال بأشخاص آخرين.

وظهرت هند القحطاني في مقطع فيديو من دون فلاتر التجميل، في محاولة منها لتثبت لمتابعيها ومنتقديها على حد سواء جمالها قائلة بالفيديو: "يا جماعة ما تلاحظون معي أن ما يسب شكلي إلا المشوهين اللي أشكالهم ضيم، ولا مرة أن رجل وسيم سبني، وأنا أقصد اللي يظهرون أشكالهم في حساباتهم، خلاص حاطة في بالي أن كل اللي يسب شكلي سواء أظهر شكله أو لا أنه قبيح".

ودائما ما تثير هند القحطاني الجدل بمقاطع الفيديو التي تنشرها عبر سناب شات، وتتعرض للانتقادات الحادة من قِبل متابعيها وعدد من مستخدمي السوشال ميديا بشكل عام، نظرا لجرأة المحتوى الذي تقدمه في أحيان كثيرة.