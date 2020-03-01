لطيفة تطرح اغيتها الجديدة ما تقربليش

طرحت المطربة لطيفة، أغنيتها الجديدة "ما تقربليش"، عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

وروجت لطيفة الى الاغنية منذ ايام عبر حسابها على انستجرام وعلقت: "بهرب من وجعي اللي تاعبني في حضن اللي وجعني، وبلاقي دموعي بتمنعني من البكا فيه، واحن أنا ليه، ما تقربليش.. دلوقتي على يوتيوب".

أغنية "ما تقربليش" من كلمات إبراهيم شتا، ألحان أحمد يوسف، توزيع أحمد دياب، إخراج عادل جمال.

وشاركت الفنانة لطيفة مؤخرًا في الأوبريت العربي العالمي "صناع الأمل"، وشارك بالأوبريت عدد كبير من الفنانين من بينهم: صابر الرباعي، نجوى كرم، عاصي الحلاني، وليد توفيق.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

لطيفة تروج لأحدث أغانيها "أقوى واحدة" بعد يوم واحد من طرحها على "يوتيوب"

لطيفه تطرح اغنيتها الجديده اقوى واحده على اليوتيوب