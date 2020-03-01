احتفال جماهيري بألبوم "سهران" بحضور فريق عمله

أعلن الشاعر تامر حسين، عن موعد تجمع فريق عمل الألبوم الجديد لعمرو دياب "سهران"، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب حسين قائلا: "الألبوم في فيرجن النهاردة، وفريق العمل ان شاء الله رايح بكرة الاتنين الساعة 6"،

أتمنى ياشباب الناس اللي جاية بكرة تساعدنا نبقى منظمين عشان نفضل مع بعض أطول وقت ممكن في فيرجن من غير ما الأمن يضايق حد فينا وفيكم ساعدونا على النظام".

يذكر أن تامر قد تعاون مع دياب في كتابة 5 أغاني من ألبوم "سهران" وهم "هايعيش يفتكرني، يوم تلات، مكانك في قلبي، جامدة بس، سهران"، وشارك دياب مسرحه في حفلته الغنائية مساء أمس في مركز المنارة بالتجمع الخامس، وقدم معه أغنية "مكانك في قلبي" وسط ترحيب وتفاعل كبير من حضور الحفل.

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