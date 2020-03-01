دينا كرزون تخضع لجلسة تصوير بعد خطبتها

خضعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، لجلسة تصوير جديدة عقب احتفالها بخطوبتها على الاعلامى معاذ العمري. ونشرت ديانا كرزون صور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وظهرت فيها بفستان وردي أنيق، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. واحتفلت ديانا كرزون، بخطبتها على الإعلامي الأردني معاذ العمري، في حفل عائلي داخل منزلها بالعاصمة الأدرنية عمان. وأثارت ديانا كرزون حالة من الجدل الواسع بعد ان رقصت على انغام اغنية "رايحين نسهر" للفنان محمد رمضان فى حفل خطوبتها. Advertisements قد يهمك أيضا: ديانا كرازون تشن هجومًا على إزعاج " مواقع التواصل الاجتماعي " ديانا كرازون تُبدي سعادتها بنجاح أغنية "سمعني"

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