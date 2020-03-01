رحيل إعلامية شهيرة بجرعة زائدة من المخدرات

أثارت قضية الاعلامية الكويتية ليالى اسد والتى توفيت بجرعة زائدة من المخدرات حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفنى وأعادت للأذهان قصة النجوم مع المخدرات وكيف انتهت على بعضهم وكيف استطاع البعض الآخر ان يخرج من هذا النفق المظلم بعد تجربة عنيفة. نرصد أبرز النجوم الذين تعاطوا المخدرات ومصيرهم بعد ذلك.

ليالى اسد :

نشر الإعلامي الكويتي ابو طلال الحمراني خبرا عن وفاة الإعلامية ليالى أسد بعد تناولها جرعة زائدة من المخدرات وكان هناك شاب معها من أقاربها، وتم القبض عليه.

وكتب "أبو طلال" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا: "إن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة الإعلامية ليالى أسد بعد اختفائها بعدة أيام وأظهر تقرير الطبيب الشرعي أنها توفيت نتيجة جرعة زائدة من المخدرات".

وأضاف أبو طلال فى تصريح تليفزيونى قائلا : "أن الشاب المتهم من أقاربها وقام بتركها بعد أن سقطت ميتة في الشقة نتيجة الجرعة الزائدة، وأغلق الباب عليها وخرج".

واوضح ابو طلال قائلا : "في اليوم التالي اتصل بقريبها وادعى أنها كانت اتصلت به سابقا طلبا للمساعدة وعندما عاود الاتصال بها لم تجب على اتصالاته وأنه يشعر بالقلق، وطلب من جميع أقاربها الذهاب إلى شقتها والاطمئنان عليها.

ماجدة الخطيب :بينما قضية الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب مازالت فى الذاكرة، فبعد أن وصلت ماجدة لقمة تألقها الفنى، اضطرت للهرب خارج مصر بعد صدور حكم بسجنها فى قضية تعاطى مخدرات، لتقرر لاحقا العودة وتنفيذ العقوبة، وتخرج من السجن بعد فترة من الزمن، وتعود للتمثيل بشكل ضعيف.

دينا الشربينى :

واعترفت الفنانة دينا الشربيني بتعاطيها المخدرات وتحديدًا الهيروين، وذلك بعد القبض عليها وخضعت الفنانة الشابة دينا الشربيني للتحقيقات داخل نيابة وسط القاهرة بعدما ألقي القبض عليها في أحد الشقق التي يقوم صاحبها ببيع المواد المخدرة.

اعترفت دينا بتعاطيها مخدّر الهيروين وتردّدها على الشقة لشراء المخدرات من صاحبها، مؤكدة أنها تتعاطى المخدّرات فقط ولا علاقة لها بالكمية الكبيرة التي ضُبطت في الشقة، في ما يخضع المتهم الآخر للتحقيق بتهمة الإتجار بالمواد المخدّرة التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

أحمد عزمي :

Advertisements

بينما الفنان أحمد عزمى أحد أفراد الوسط الفنى الذين وجهت لهم تهمة تعاطى المخدرات، حيث تم ضبطه أخيرا بمدينة شرم الشيخ وبحوزته 10 جرامات كوكايين وسيجارتا حشيش وحبوب ترامادول.

نفين مندور :

وتم القبض على نيفين مندور والشهيرة بـ "فيحاء" بطلة فيلم "اللى بالي بالك" وشخصين آخرين بعدما وجدت بحوزتهم كمية من مخدر البانجو تتجاوز 80 جرامًا، حيث إحالتهم قوات الأمن إلى النيابة.

وقد أنكرت نيفين وأحد رفقائها حيازتهم المخدرات أو تعاطيهم لها، فيما اعترف الآخر بصحة الواقعة وأكد أنه كان يتعاطى الهيروين.

وقررت النيابة احتجاز المتهمين على ذمة التحقيقات لعرضهم على مصلحة الطب الشرعي من أجل الحصول على عينات من دمهم لتحليلها وبيان مدى صحة تعاطيهم المخدرات من عدمه، وأثبت الطب الشرعي تعاطي نيفين مندور للهيروين.

خالد مرعى :

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، بحوزة المخرج السينمائى خالد مرعي، حيث كان قادما من العاصمة أمستردام بعد القيام بعمليات تفتيش لجميع الركاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وتحرر محضر بالواقعة.

وقامت أجهزة الأمن بإجراءات عمليات ترحيل المخرج السينمائى خالد مرعى، مخرج فيلم "خيال مآتة"، إلى قسم النزهة، وذلك بإيداعه لمحبسه تنفيذا لقرار النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطه متلبسا بحيازة مواد مخدرة "حشيش، بذور ماريجوانا"، لتهريبها عبر مطار القاهرة الدولى، لدى إنهاء إجراءات وصوله قادما من العاصمة الهولندية أمستردام.

قد يهمك ايضاً:

دينا الشربينى والهضبة يحتفلان بطرح ألبوم سهران بحفل خاص

دينا الشربيني تبدأ تصوير «لعبة النسيان» 10 شباط