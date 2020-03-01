سعد لمجرد يحتفل بعيد ميلاد والده

نشر الفنان سعد لمجرد صورة من مرحلة طفولته مع والده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك لتهنئته بمناسبة عيد ميلاده.وقال سعد لمجرد، تعليقا على الصورة: "كل عام و انت بألف خير بابا حبيبي ، حفظك الله لي ، لنا، لجمهورك وأحبابك و اطال في عمرك يا أغلى الناس.
وأضاف سعد لمجرد : "رجو من الله ان يسعد قلبك و يحفظك من كل شر وكل مكروه و يمتعك رب العالمين بالصحة و العافية و راحة البال .. أبي كل عام و انت حبيبي".
يذكر أن من بين أعمال سعد لمجرد اغنية "انساى" مع الفنان محمد رمضان والتى حققت نجاحا كبيرا عند طرحها على اليوتيوب.
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