محمد منير يرغب في الزواج مجددًا ويكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

أعلن الفنان المصري محمد منير عن رغبته في الزواج، مؤكدا أنْ لا شيء يمنعه من القيام بهذه الخطوة رغم تقدمه في العمر، وقال منير البالغ من العمر 65 عاما، خلال الحلقة الرابعة من برنامج "سر الكينج" الذي يقدمه الكاتب عمر طاهر: "أنا أتمنى أن أكون متزوج ولدي أولاد ولكن ربنا عوضني بأولاد أخواتي والأحفاد"، وأضاف مازحًا: "أنا مازلت (عضلات) وأستطيع الزواج وليس لدي مشكلة والتي ترغب في الزواج مني تكلمني".

وكشف الفنان الملقب بالكينج، عن المواصفات التي يتمناها في فتاة أحلامه، وهي: "أنيقة وشيك ومثقفة وتجيد لغة وتتعامل معي وكذلك مع أصدقائي الأجانب، وأحتاجها تكون زوجة ترعاني وتحب أكلاتي المفضلة.. والملخص أن تكون تحبني وأنا سأحبها وأحترمها وأقدرها وأشيلها فوق رأسي".

يذكر أن محمد منير أعلن بتاريخ 18 أبريل 2014، عن خبر زواجه على فتاة من أصل نوبي، تعيش في باريس تُدعى داليا يوسف، إلا أنه انفصل عن زوجته بشكل مفاجيء لجمهوره بعد أقل من شهرين من الارتباط.

وكان محمد منير قد تقدم للزواج من الممثلة والإعلامية المصرية نجلاء بدر، منذ عدة سنوات، ووافقت الأخيرة بالفعل، ولكن الصدمة أنه لم يحضر ليلة عقد القران.

وفي أكتوبر الماضي نفت نجلاء بدر وجود خلاف بينها وبين الكينج، رغم أنه طلبها للزواج وحضر إلى منزلها قبل سنوات وقابل والدتها وشقيقها، إلا أنه انسحب ولم يعد مرة أخرى. وحسمت بدر الأمر بنشرها صورة لمحمد منير عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وهنأته بعيد ميلاده.

وعلقت نجلاء: "كل سنة وأنت طيب، ستظل الكينج وستظل أغانيك لها ذكريات ومعاني لدى جمهورك"، علما بأن نجلاء بدر متزوجة حاليا من رجل الأعمال المصري محمد عفيفي.

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وفي سياق آخر، يستعد محمد منير لإحياء أولى حفلاته الغنائية بالمملكة العربية السعودية، والذي سيقام في مدينة جدة، الجمعة 28 فبراير بالصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وكشف موقع "فيرجين ميجا ستورز" عبر موقعه الإلكتروني عن "بوستر" الحفل. كما كشف الموقع عن أسعار التذاكر التي جاءت على ثمان فئات، وتبدأ الأسعار من 200 ريال لفئة البرونز وحتى 1550 لـ VVip، وتتوفر التذاكر للشراء أونلاين، أو عبر جميع فروعها.

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