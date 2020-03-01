أصالة تكشف عن أسرار جديدة بشأن ما قبل وبعد انفصالها عن طارق العريان

خرجت الفنانة السورية أصالة نصري عن صمتها، بعدما أعلنت انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان في السادس من كانون الأول/يناير الماضي، وتحدثت أصالة خلال لقاء تلفزيوني على هامش تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس لحضور عرض مجموعة المصمم اللبناني نيكولا جبران لربيع وصيف 2020، عن كواليس تصوير كليب أغنيتها الجديدة "شامخ"، وسبب ظهورها الضعيف في الكليب.

وتطرقت في هذا الصدد إلى انفصالها عن زوجها، بقولها: "الفترة اللي غنيت فيها شامخ كنت مكسورة وحزينة أكثر ما تتصور وكنت تعبانة نفسيا وأتعالج عند دكتورين وما زلت، ومريت بظروف سيئة للغاية أدت للانفصال وبالتأكيد ما كنت بحالة مستقرة أو مرتاحة، واللي صورته في الكليب كان الحقيقة، وهذا جزء من شخصيتي أنني دائما مثل ما أنا للناس".

وحول تأثرها بسبب انفصالها عن طارق العريان، قالت: "تأثرت كتيرا.. هو ليس أي رجل، ولا يحرجني أن أقول وأظل أقول أنني كنت بحبه ومتعلقة به كثيرا، وأنا عموما الحب والعشق في حياتي ليس سهلا.. حبيته كثيرا".وأشارت الفنانة السورية إلى أنها تريد التفرغ للبدء في تنفيذ ألبومها الجديد، موضحة أنه سيكون باللهجة الخليجية، وترجح البدء في تسجيله في بداية مارس المقبل، وحول سبب التأخر في العمل على الألبوم، قالت: "أود التفرغ ومش فاضية أشوف أولادي مثلما يقول الكثيرون".

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وأعلنت أصالة خبر طلاقها من طارق العريان والد طفليها علي وآدم بعد شهور طويلة من التكتم والإنكار، بمنشور لهما على حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي، أوضحا فيه إتمام الانفصال بعد سنوات طويلة نتج عنها انجابهما ولدين.وتزوجت أصالة من طارق العريان عام 2006، وكانت هي من بادر بالاعتراف بهذا الحب وهي على ذمة طليقها الأول أيمن الذهبي، أثناء تصوير أغنية "يا مجنون" تحت إدراة طارق العريان، الأمر الذي أكدته في لقاءات تلفزيونية.وقالت: "حينما رأيت طارق كان رجلا متوازنا، حدثته بأني معجبة به، وأتمنى أن أكمل العمر معه، فرد بأنه يحترمني، لكن طلب مدة للتفكير، فباغته بطلب الزواج، ومن هنا بدأت قصة الحب والزواج".

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لكن قررت أصالة بعد مشاكل دامت أكثر من 6 شهور، أن تعلن طلاقها الواقع قبل شهر تحديدا من إعلانها الخبر، لتبدأ عامها الجديد 2020 من دونه، واكتفت أصالة في منشور على "إنستغرام" بأن تصف زوجها السابق بـ"أبو أولادي"، وجاء فيه: "بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل، حرصا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي".

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