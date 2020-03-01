عمرو دياب يؤكد أنه يحاول قراءة أذواق الجمهور ويواكبها في أعماله الغنائية

قال الهضبة عمرو دياب إنه يحاول قراءة أذواق الجمهور عن طريق دراسة السوق ويواكبها في أعماله الغنائية، فلدينا جمهور لديه أذواق مختلفة ونسعى لإرضائها.وذكر عمرو دياب - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"- أنه لا يتابع الضجة المُثارة حاليًا على أغاني المهرجانات وتعلقها بموعد طرحه ألبومه الجديد "سهران" قائلا: "أنا شغال بقالي 40 يوم قافل على نفسي ومعرفش أي حاجة بتحصل ولا أدري ما يدور حولي.. واستمريت في العمل حتى الساعة العاشرة والنصف مساء ليلة نزول الألبوم".

وتابع الهضبة: "جمهوري له حق عليا وفي الصيف قمت بطرح عدد من الأغاني على سبيل السينجل، في طرح أعمال جديدة ويساعدني في ذلك فريق العمل الذي تعاونوا معي في الألبوم الجديد أمثال طارق مدكور وعمرو مصطفى ونادر حمدي ورامي سمير وأيمن بهجت قمر وتامر حسين وغيرهم.. لذا قررت طرح 12 أغنية جديدة لن يسمعها الجمهور بجانب أنني قمت بضم 4 أغاني للألبوم من التي قمت بطرحها في الصيف الماضي".

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وعن فكرة السينجلات المنتشرة حاليًا في سوق المزيكا، قال عمرو دياب: "أنا جيت من بورسعيد عشان أعمل ألبومات.. وهفضل أعمل ألبومات حتى الاعتزال".

وطرح الهضبة ألبومه الجديد «سهران»- الأربعاء 12 فبراير- والذي يتكون من 16 أغنية وهم: "عم الطبيب، وأول يوم في البعد، وبحبه، وبالضحكة دي، وجميلة، وهيعيش يفتكرني، ومهرجان، ومكانك في قلبي، وقدام مرايتها، ورح، وسهران، وياروقانك، ويوم تلات، وزي مانتي"، وتعاون فيهم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي، وشهد الألبوم مفاجأة بتعاونه لأول مره مع ابنته جانا والتي شاركت في غناء وتلحين أغنية "جميلة"، وكذلك تعاون أحمد زغلول مدير أعمال عمرو دياب في الألبوم بأغنية من كلماته وألحانه وهي "روح".

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وينتظر الجمهور حفل عمرو دياب، يوم الجمعة 28 من فبراير المقبل، بقاعة المنارة في التجمع الخامس، للاحتفال بألبوم «سهران».

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