المطرب ليونيل ريتشي يستعيد ذكريات الزمن الجميل في موسم "شتاء طنطورة"

استعاد أسطورة الغناء الأميركي ليونيل ريتشي، في حفله الاستثنائي الأول في السعودية، ذكريات الزمن الجميل، بباقة من أغانيه الشهيرة التي أداها وسط تفاعل جماهيري كبير من على مسرح «مرايا»، الذي فتح أبوابه الخلفية المطلة على الطبيعة الخلابة للعلا في موسم «شتاء طنطورة».

وقدم ريتشي الحاصل على كثير من الجوائز، والمعروف بإبداع الكثير من الأغاني، سواء مع فرقة «كومودورز»، أو كفنان منفرد، باقة من أجمل أغانيه عازفاً على البيانو، وهو يغني إحداها. وكان ريتشي بدأ مسيرته الفنية عضواً مؤسساً في فرقة «كومودورز»، التي تُعدّ من أشهر فرق «الآر آند بي» في السبعينات، وذلك قبل أن يجد النجاح كفنان منفرد عقب إصداره ألبومه الأول الذي يحمل اسمه. وسرعان ما تبع ذلك الكثير من الأغاني التي حقّقتْ نجاحات منقطعة النظير مثل أغنية «هالو». وعلى مدار حياته المهنية، باع ريتشي أكثر من 90 مليون نسخة، ما يجعله واحداً من أكثر الفنانين مبيعاً في العالم، على مرّ العصور.

كما حلّ الفنان البريطاني كريغ ديفيد، ضيف شرف على المهرجان، حيث أضفى كاتب الأغاني ومغني الراب مزيجاً عبقرياً لليلة الساحرة.

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