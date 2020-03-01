الأمير هاري يُسجِّل أغنية مع الموسيقي جون بون جوفي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





""الخليج 365"" من بيروت: مع اقتراب الموعد المحدد للتنحي عن واجباته الملكية تجاه المملكة المتحدة، يختتم الأمير هاري مهامه الرسمية بجولةٍ أخيرة في شهر مارس المقبل. حيث بدأ استعداداته للمشاركة في مناسبة "The Invictus Games 2020 التي أسسها بنفسه قبل سنوات. وهو حدث رياضي دولي يشارك فيه أفراد الخدمات المسلحة من مصابين وجرحى.

Testing, testing????… • Recorded inside Abbey Road Studios, home to The Beatles and other music legends, The Duke of Sussex joins Jon Bon Jovi and the Invictus Games Choir for a special live session in aid of the Invictus Games Foundation. The song being played, called ‘Unbroken’, was created by Jon Bon Jovi to shine a spotlight on those veterans living with Post Traumatic Stress Injury (PTSI), to honour their service and acknowledge the strength of the Armed Forces community. The Duke and JBJ are both strong supporters of the military community, with The Duke founding the Invictus Games in 2014. The Invictus Games Choir, made up of wounded, injured and sick veterans and serving personnel from all services and different ranks of the UK Armed Forces, have come together to use the power of music to aid their recovery. Although The Duke was unable to sing, leaving the vocals to the professionals, the special single that was recorded in Studio 2 where The Beatles recorded 11 out of their 13 albums, and will be released in March in support of the @WeAreInvictusGames. Video © SussexRoyal A post shared by The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) on Feb 28, 2020 at 6:53am PST

ولقد نشر هاري مقطع فيديو عبر حساب "ساسكس رويال" على "إنستغرام". وهو يظهر فيه داخل استوديو "آبي رود" في لندن لتسجيل أغنية مع النجم "جون بون جوفي".

وبدا حفيد الملكة اليزابيت الثانية قلقاً من تجربة الغناء، الا ان جون بون جوفي شجعه قائلاً: "الأمر بسيط خذ نفسا عميقاً واسترخي".

وفيما نجح هاري بتسجيل الأغنية، لن يكشف عنها الآن. إلا أن الكاميرات رصدت لقطات وصوله إلى جلسة التسجيل مع الموسيقي جون بون جوفي في استوديوهات آبي رود، حيث سيعيد المغني تسجيل أغنيته Unbroken مع فرقة The Invictus Games Choir.



وكان هاري قد طلب مناداته بـ"هاري" بدون لقب الأمير خلال الجولة الأخيرة من الارتباطات العامة قبيل تراجعه هو وزوجته ميغان عن واجباتهما الملكية. حيث أنه سيتوقف عن استخدام لقب "صاحب السمو الملكي" اعتباراً من نهاية شهر مارس مع توقف الزوجين عن العمل في العائلة المالكة.

Advertisements

وفي المؤتمر الذي عُقِدَ في أدنبرة لمشروعه Travalyst للسياحة المستدامة، ظهر أنه كان يعتمد بالفعل نهجًا غير رسمي بشكلٍ واضح. حيث قالت المضيفة عائشة هزاريكا في مقدمتها: "لقد طلب منا جميعًا أن ندعوه بـ"هاري"، لذا أيها السيدات والسادة_ يرجى تقديم ترحيب اسكتلندي حار لـ"هاري".

يُذكر أنه وصل إلى أدنبرة بالقطار مساء الثلاثاء بدون ميغان وابنهما الصغير أرشي. والتقى مغني الروك الأمريكي جون بون جوفي، الذي سجل معه الأغنية الخاصة في استوديوهات Abbey Road ، حيث سجلت The Beatles معظم ألبوماتها.

وفي مقابلة مع بي بي سي هذا الأسبوع حول هذا الحدث، علّق المغنّي على خروج "الأمير" من الحياة الملكية. وقال: ينبغي أن يكون منذ الآن معروفًا باسم "الفنان هاري" بدلاً من الأمير هاري".

هذا وسينضم هاري وميغان إلى الملكة يوم 9 مارس في خدمة يوم الكومنولث في دير وستمنستر. ومن المتوقع أن يكون آخر ظهور رسمي لهما كأفراد من العائلة المالكة.