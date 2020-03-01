شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة ستيفن سبيلبيرج "جيباله الكلام".. ممثلة أفلام بورنو وألقى القبض عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت السلطات الأمريكية القبض على "ميكايلا"، ابنة المخرج العالمى ستيفن سبيلبيرج، وهى مثلة أفلام إباحية، وذلك بسبب العنف المنزلى فى ناشفيل بولاية تينيسى بعد ساعات من الاحتفال بعيد ميلادها الرابع والعشرين، وهو الخبر الذى تم تداوله بكثافة عبر المواقع العالمية المختلفة، وأبرزها "دايلى ستار" و"ميد أى" وغيرها.

Advertisements

سبيلبيرج وابنته

ميكايلا التى تحولت إلى إنتاج وتقديم محتويات خاصة بالبالغين، تم اعتقالها واحتجازها بأحد مراكز الاعتقال، وفقا لتقرير نشره موقع "رادار أونلاين"، وألقى القبض عليها فجرا ونُقلت إلى مركز الاحتجاز بعد فترة قصيرة، ولم تكشف التقارير التفاصيل الكاملة للواقعة التى تسببت فى إلقاء القبض عليها.

وجاء القبض على ميكايلا بعد أيام فقط من حديثها عن اتجاهها لتقديم "البورنو"، وهو أمر يدعمه والدها "ستيفن سبيلبيرج" أحد أهم صناع السينما فى هوليوود، حيث قالت، "لقد سئمت حقا عدم القدرة على الاستفادة من جسدى وبصراحة، لقد سئمت من العمل يوما بعد يوم بطريقة لم تكن ترضى روحى ".