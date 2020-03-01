شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى و محمد ممدوح وشيماء سيف يهنئون السقا بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هنأ عدد من الفنانين النجم أحمد السقا، بمناسبة عيد ميلاده متمنين له المزيد من النجاح و السعادة في حياته الشخصية و الفنية، وكتبت نجمة الجماهير عبر حسابها على تويتر، قائلة:" الصديق والفنان الجميل المحترم أحمد السقا أتمنى لك كل السعادة والنجاح والتوفيق فى كل حياتك الشخصية والعملية وكل سنه وأنت طيب وعقبال 100سنة".



نادية

وكتب الفنان محمد ممدوح، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا:" السقا.. يعني الجدعنة والشهامة كلها، كل سنة وانت طيب يا صاحبي وديما بخير ومن نجاح لنجاح كدا يارب"، ليرد عليه الشقا قائلا:" حبيبي يا اخويا يا ممثل يا مبدع. بحبك يا تيسون".



محمد ممدوح

أما الفنانة شيماء سيف، فهنأته قائلة:" كل سنة وانت طيب يا حبيبى وعقبال مليون سنه يا أحلى وأجدع واحد فى الدنيا".

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شيماء سيف

ويحتفل اليوم الأحد، النجم أحمد السقا بعيد ميلاده، الذى يتزامن في الأصل يوم 29 فبراير ولكنه يحتفل دائما يوم 1 مارس نظرا لأن يوم ميلاده الأصلى يأتي كل أربع سنوات حيث ولد فى 29 فبراير، ويشتهر أحمد السقا وسط أصدقائه من داخل الوسط الفني وخارجه بالشهامة والجدعنة لأنه دائما يساند ويدعمهم بكل ما يستطيع به، حتى أنه أظهر العديد من مواقفه الإنسانية في وداع أصدقائه رغمن عدم احتياجه للشو الاعلامى، وما يتميز به السقا هو أنه يعد نجم "الاكشن" كما يطلق عليه في مصر ويرجع ذلك لتألقه دائما في تأدية نوعية الأدوار التي تحتاج لبعض المغامرات ودائما يقوم بها بنفسه ولا يستعين بدوبلير.

ويغيب أحمد السقا عن دراما رمضان المقبل بعدما قدم العام الماضى مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى، بينما ينشغل هذه الفترة بتصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "العنكبوت" المقرر طرحه في دورالعرض بموسم عيد الفطرويشاركه البطولة منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، زكى فطين عبد الوهاب، ويزو ومحمد ممدوح كضيف شرف وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.