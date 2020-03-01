شكرا لقرائتكم خبر عن روبي فى وصلة رقص على غناء تامر حسنى بحفل زفاف ابنة مدحت شلبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت النجمة روبي، في وصلة رقص مع الفنان تامر حسني، أثناء غنائه بفرح "نهلة" نجله المعلق الرياضي مدحت شلبي، الذي أقيم أول أمس في أحد الفنادق الكبرى، وامتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بحضور كوكبة من نجوم الفن والرياضة والإعلام.

والتقطت عدسات المصورين داخل الفرح، وصلة الرقص التي دخلت فيها "روبي" على ألحان أغنية " لو هاكون غير ليك"، التي أشعل بها تامر حسني حفل الزفاف.

وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع على رأسهم خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير ”الخليج 365” وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن، كما تواجد رجل الأعمال إيهاب طلعت زوج النجمة شيرين وجدى والدة العروس، بالإضافة إلى المستشار طارق أبو هشيمة، وزوجته يسرا الفاسى، والنائب أيمن أبو العلا، وزوجته الإعلامية أسماء مصطفى، وأحمد مسعود وزوجته يمنى طولان، ورجال الأعمال صلاح دياب والناشر إبراهيم المعلم، والدكتور وليد مصطفى، وعلاء الكحكى، والإعلاميين مفيد فوزى ومحمود سعد ووائل الإبراشى وعمرو الليثى، وجمال صلاح، رئيس شركة POD، والكابتن مجدى عبد الغنى.

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فى سياق آخر، تجسد النجمة روبي خلال أحداث فيلم كيرة والجن" 1919 والمأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل نفس الاسم، للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز دور زوجة كريم عبد العزيز، وتتعرض لأزمة كبيرة تكشفها أحداث الفيلم، من إخراج مروان حامد، حيث وضعت الشركة خطة إنتاجيه محكمة لتقديم عمل سينمائي ضخم خلال الفترة المقبلة، وأبرز نقاط تلك الخطة، بناء ديكورات ضخمة للحقبة الزمنية التى يدور حولها الفيلم، فضلا عن تصميم الملابس التى تناسب الوقت والزمن، فضلا عن جلب أحدث معدات التصوير من الخارج، بالإضافة لأعمال الجرافيكس والمونتاج الذى سيتم تنفيذها فى أوروبا.