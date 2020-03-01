شكرا لقرائتكم خبر عن الأخ الكبير الحلقة 41.. هروب نور وبحث حربى عنها وصراعات كريم وشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 41 من مسلسل "الأخ الكبير" الذى يتم عرضه على شاشة cbc تطورات جديدة مع اقتراب العمل من نهايته، حيث هربت نور – أيتن عامر – من المكان التي كانت مختبئة فيه بصحبة حربى – محمد رجب – وصابر – محمد عز ، وذهبت إلى الرجل الذى كانت تعمل عنده سابقاً ووافقت على الزواج منه مقابل التنازل عن قضية الشيك ليخبرها بأن سوزى – عبير صبرى – كانت قد دفعت المبلغ له وانتهت القضية.

يفاجأ حربى بأن نور قد غادرت المكان ويبحث عنها ولكنه لا يجدها ويصمم على التوصل لها خوفاً عليها، ويبلغ جمال – محسن منصور- حربى بأن رانيا ملاح طلبت مقابلته لأن لديها معلومات عن قاتل اخته صفية – هبة مجدى – ويحذره حربى كى يتعامل بحذر من الأمر وأن يقابلها، وفى نفس الوقت تترك سعاد – دعاء حكم – الحارة بأمر من شريف – إيهاب فهمى – الذى يريد إبعادها عن الناس لأنها تعلم الكثير عن القضية بسبب عملها مع سوزى.

أما رفعت – أشرف زكى – فيواصل بحثه عن معلومات تخض عمل شريف المشبوه وفى نفس الوقت يذهب كريم – محمود حجازى – إلى خاله شريف ويخبره بما يقوم به رفعت ليجد شريف على علم بالأمور ويبدو أن الثنائى يدبران لبعضهما مكائد حيث رغب كل واحد منهما التخلص وإبعاد الآخر عن طريقه.

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مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.