شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى يواصل تصوير مشاهده فى مسلسل "القاهرة كابول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم خالد الصاوى مشاهده في مسلسل "القاهرة كابول" اليوم الأحد في ديكور أمن الدولة بأستوديو الأهرام، ومن المقرر عرض المسلسل في دراما رمضان المقبل، ويستمر التصوير في نفس الديكور عدة أيام وينتقل بعدها لديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية.

ويجسد خالد الصاوى خلال أحداث "القاهرة كابول"، دور ضابط في أمن الدولة ويدخل في صراعات مع الفنان طارق لطفى الذى يجسد دور الإرهابى، بينما فتحى عبد الوهاب يجسد دور الإعلامى، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي بوليسي يتصدى الإرهاب.

Advertisements

وانتهى مؤلف العمل من كتابة 15 حلقة من المسلسل، وقام بتسليمها للجهة المنتجة وهى سينرجى، ويواصل فى كتابة النصف الثانى من الحلقات، حيث انتهى القائمون على العمل من اختيار معظم الفنان المشاركين فى البطولة والذين يقدموا الأدوار الرئيسية فى الأحداث.

يشار إلى أن "القاهرة كابول" يشهد عودة خالد الصاوى للدراما، بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "هى ودافنشى" مع النجمة ليلى علوى عام 2016، بينما قدم طارق لطفى آخر أعماله مسلسل "بين عالمين" عام 2018، وشارك فى بطولته هشام سليم ولقاء الخميسى، وإخراج أحمد مدحت.