شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ يضع اللمسات النهائية على ألبومه بتوقيع مصطفى السويفى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع المطرب طارق الشيخ اللمسات النهائية على ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة حيث يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبدالرحيم واحمد امين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى ومحمد النجار واسلام شيبسى ويشمل 8 أغانى متنوعة وننشر عدد من الصور أثناء كواليس مونتاج عدد من اغانى الألبوم وتواجد كل من الشيخ والمنتج مصطفى السويفى الذى يقدمه بشكل جديد ومختلف ويحمل عدد من المفاجئات .





















وحرص ”الخليج 365” مؤخرا على التواجد مع طارق الشيخ أثناء تصوير كليبه الجديد الذى يحمل إسم "الناس المكشرين" داخل ستوديو مصر والأغنية من ألحانه وكلمات محمد النجار وتوزيع اسلام شيبسى ومدير تصوير رامى عادل ومهندس ديكور كامبا ومن إخراج محمد القاضى واستغرقت تصويرها أكثر من 18 ساعة داخل إحدى الحارات باستديو مصر وتحمل الاغنية طابع الفرفشة .

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وقال طارق الشيخ فى تصريحات سابقة إن الأغنية الشعبية تمر بحالة من التدهور خاصة بعد غياب الشريط والسى دى واستحواذ السوشيال ميديا على المجال، التى من خلالها قضت على عدد من المطربين الذين كانوا يتمتعون بشعبية كبيرة، بالإضافة إلى ظهور اليوتيوب الذى لا يحمى حقوق الملكية للأغنية.

وأضاف أن هناك عددا من الألوان الغنائية، التى قد تختفى بعد فترة بسبب قلة مصداقيتها من كل شىء، سواء اسم مطرب أو أغنية أو مؤلف وغيره ومنها المهرجانات.

ويعد طارق الشيخ من المطربين الشعبيين المتميزين الذين قدموا عدد من الأعمال الناجحة فى مشوارهم الغنائى خاصة أنه يتميز بصوت قوى عن غيره من مطربين جيله .