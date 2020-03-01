شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تكشف عن صورة جديدة لأولادها "يونس وسليم": سأفتقدكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة منى زكى، عن صورة جديدة لأولادها "يونس وسليم" عبر الاستوري الشخصي لها، وهما يلعبان، ويرتدى أحدهما نظارة شمس، موجه لهما رسالة قائلة "سأفتقدكما أنتم وأميرتي".



ابناء النجمة منى زكى

وتواصل النجمة منى زكى تصوير مسلسلها الجديد "تقاطع طرق" مع المخرج تامر محسن، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث بدأت منى تصوير أول مشاهد العمل الأسبوع الماضى وفى وقت متأخر عن باقي الأعمال المقرر عرضها في الشهر الكريم، ولذلك يكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوير والمشاهد بشكل يومي وبدون إجازات لإنجاز أكبر عدد من المشاهد.

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"تقاطع طرق" يجمع فيه المخرج تامر محسن النجمة منى زكى بأبطال مسلسل "قابيل" والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وهما محمد ممدوح ومحمد فراج ليسجل العمل التعاون الثانى على التوالي بين الثنائى، كما يشارك في البطولة سيد رجب، مايان السيد، محمد التاجى ونسرين طلعت وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتعود منى زكى بـ "تقاطع طرق" إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها مسلسل "أفراح القبة" عن رواية نجيب محفوظ وأخرجه محمد ياسين عام 2016، وشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم اياد نصار، صابرين، أحمد السعدنى، رانيا يوسف، سوسن بدر، جمال سليمان، دينا الشربينى، صبا مبارك، محمد الشرنوبى، سلوى عثمان وأسامة عبد الله وآخرين.

وفى سياق آخر قاربت منى زكى على الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا والمقرر طرحه في موسم عيد الفطر المقبلة، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال ويشارك في بطولته ظافر العابدين، يسرا اللوزى وريم مصطفى وذكى فطين عبد الوهاب وأحمد فؤاد سليم وضيف الشرف محمد ممدوح، كما تنتظر طرح فيلم "الصندوق الأسود" الذى انتهت من تصويره مؤخراً بمشاركة محمد فراج ومصطفى خاطر، إخراج محمود كامل.