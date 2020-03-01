شكرا لقرائتكم خبر عن يا عذراء مريم.. اعرف تعليق سيرين عبد النور على فيديو لرضيعة ملقاة بالقمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عن حزنها بسبب مقطع فيديو يظهر العثور على طفلة رضيعة تصرخ من البكاء، ملفوفة فى كيس أسود وملقاه فى القمامة، لكنها لم تشر إلى مكان أو بلد الواقعة المفجعة.

وعلقت سيرين عبد النور على الفيديو، الذى أعادت نشره عبر حسابها على تويتر،بتعليق: "يا عذراء مريم، الله يسامحها".

وكانت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، أحيت مؤخرا حفلاً غنائياً مع المطرب اللبناني وائل جسار، 13 فبراير الماضى داخل أحد الفنادق الكبرى بدولة عمان، وذلك على هامش الحفلات التى يحييها نجوم الطرب والغناء فى مختلف الدول بمناسبة عيد الحب، وقدم وائل جسار خلال الحفل العديد من أغنياته الشهيرة وخاصة الرومانسية التى قدمها خلال مشواره الغنائى.

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الفنانة سيرين عبد النور تعد واحدة من النجمات اللبنانيات، اللائى نجحن على مستوى الدراما والسينما، أو على مستوى الغناء، حيث ساهم فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، فى معرفة الجمهور المصرى بها.

سيرين عبد النور نشرت مؤخرا صورا ظهرت فيها بنيولوك غير من شكلها تماما، حيث ظهرت عبر حسابها على "إنستجرام" بشعر قصير للغاية، بينما رأى البعض أنها ارتدت "باروكة" فقط.

آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "الديفا" بطوله النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

المسلسل يتكون من 8 حلقات، ولا تتخطى كل حلقة منه 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوته" تتضمن التشويق والإثارة.