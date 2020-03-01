شكرا لقرائتكم خبر عن "يا دنيا يا غرامى".. محمد محسن يغازل زوجته هبه مجدى بأغنية قديمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شارك المطرب محمد محسن، مقطع فيديو رومانسي مع زوجته الفنانة هبه مجدي وهما يغنيان أحد الأغاني الرومانسية القديمة، ونشر الفنان محمد محسن عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الأحد، فيديو يشارك فيه هبه مجدي الغناء بطريقة رومانسية من الطرفين على نغمات أغنية "يا دنيا يا غرامى" للموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب.

ويتعاون المطرب محمد محسن مع الملحن خالد عز في أغنية جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن، حيث أكد خالد عز لـ"الخليج 365" أنها ستكون مفاجأة للجمهور، ليظهر فيها محمد بشكل جديد ومختلف عن أعماله السابقة، مضيفاً أنه سيتم تسجيلها خلال الأيام المقبل بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها.

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وانتهى محمد محسن من تسجيل أغنيتين بألبوم الجديد الأولى تحمل اسم "فارس بني شقيان" وهى من كلمات نور الدين محمد، وألحان مديح محسن، وتوزيع أحمد نظمى، والثانية وهى من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد عبية، ولم يكشف أمين عن اسم الأغنية حتى تكون مفاجأة للجمهور، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنية فى الفترة المقبلة حسبما أكد أحمد أمين لـ"الخليج 365".

وشارك محمد محسن مؤخراً الفنانة مي كساب مؤخراَ فى فيديو كليب غنائي جديد بعنوان "أصول اللعبة" من كلمات نصر الدين ناجى، وألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة الهندي، وإخراج محمد رفقي.

يذكر أن محمد محسن شارك فى العام الماضي فعاليات المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وتضمن برنامج الحفل مختارات من مؤلفات تراث الطرب العربي التى اشتهر بأدائها إلى جانب عددٍ من أعماله الخاصة منها: "فى قلبى مكان، حضنك حياة، حبايب زمان، بقالك مدة وأصيلة يا بنت"، وشارك أيضا فى مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الـ27 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية وأحيا حفلًا ناجحًا غنى فيه أشهر أغانيه.