شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تتألق بإطلالة مميزة فى أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة روبى جمهورها بصور من جلسة تصوير جديدة خضعت لها، وظهرت روبى في الصور أنيقة و متألقة الجمال، وتغزل متابعوها في جمالها وأناقتها، ومن بعض تعليقات متابعيها،" أحلى واحدة في العالم، الجمال المصرى كله، جميلة جدا، القمر كله، ملكة الجمال روبى".



بوست روبى



روبى (1)



روبى (2)



روبى (3)

من جانب آخر تجسد النجمة روبي خلال أحداث فيلم كيرة والجن" 1919 والمأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل نفس الاسم، للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز دور زوجة كريم عبد العزيز، وتتعرض لأزمة كبيرة تكشفها أحداث الفيلم، من إخراج مروان حامد، حيث وضعت الشركة خطة إنتاجيه محكمة لتقديم عمل سينمائي ضخم خلال الفترة المقبلة، وأبرز نقاط تلك الخطة، بناء ديكورات ضخمة للحقبة الزمنية التى يدور حولها الفيلم، فضلا عن تصميم الملابس التى تناسب الوقت والزمن، فضلا عن جلب أحدث معدات التصوير من الخارج، بالإضافة لأعمال الجرافيكس والمونتاج الذى سيتم تنفيذها فى أوروبا.

الفيلم يعد من أقوى الأفلام فى تاريخ السينما المصرية إنتاجاً ونجوماً وكتابة، حيث يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى أبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالاضاقة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقى.

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وانطلق التصوير الأسابيع الماضية في ديكور خاص باستوديو النحاس، حيث جمعت المشاهد بين هند صبرى وكريم عبد العزيز وسيد رجب، كما تجرى الجهة المنتجة باقى التعاقدات مع النجوم، حيث يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، كتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد، إنتاج شركة سينرجى فيلمز، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز .

ومن ناحية أخرى تشارك روبي حاليا فى فيلم "حلم سوسن" إلى جانب أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، والذى انطلق تصوير أول مشاهده الأيام الماضية فى مدينة الإنتاج الإعلامي.

وكانت آخر أعمال روبى فيلم "حملة فرعون"، والذى عرض فى عيد الأضحى الماضى، وشارك فى بطولته عمرو سعد، وحمدى الميرغنى، سوزان نجم الدين، والممثل العالمى مايك تايسون، وعدد كبى رمن ضيوف الشرف، من إخراج رؤوف عبد العزيز.