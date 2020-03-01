شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يطرح أغنيته "انت جدع" على يوتيوب ويؤكد: ثقة فى الله نجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمد رمضان، عن موعد طرح أغنيته الجديدة التي تأتي بعنوان "أنت جدع"، ونشر صورة جديدة له من داخل سيارته عبر انستجرام، وكتب :" مساء النجاح أغنية أنت جدع النهاردة على قناتي الرسمية على يوتيوب، ثقة في الله نجاح ♥️????"

وكان رمضان قد طرح البرومو الأول أغنيته منذ أيام عبر حسابه بانستجرام، وكتب قائلاً:"شوب مانجو، قريبا، ثقة فى الله نجاح"، وتقول بعض كلمات الأغنية التى طرح جزء منها: "طب انت لو قابلت صاحب جدع.. تبقى زيه مهما كانت فيك البدع".

وظهر رمضان أمس، داخل أحدي المطاعم في منطقة أمبابة، والتي تعد الزيارة الثانية له خلال أيام، ونشر مقطع فيديو له من زيارته وهو يأكل الملوخية والحواوشي وسط عدد كبير من جمهوره.

من جانب آخر، أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، اليوم المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله عن الأضرار التى لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة الأربعاء 4 مارس لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.