ميرهان حسين تحتفل بعيد ميلاد والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة ميرهان حسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور مجمعة لوالدها المهندس حسين بسيوني، احتفالا بعيد ميلاده. وكتبت: "كل سنة وإنت طيب يا بابا، ربنا يخليك لينا يا أغلى ما لينا". Advertisements من ناحية أخرى، تشارك ميرهان حسين في بطولة مسلسل "ختم النمر"، الذي يعرض حاليا، وحقق المسلسل نجاحا جماهيريا. مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني، عفاف شعيب، إسلام جمال، نسرين طافش، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

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