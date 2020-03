ضد الإعدام وصور سرا ومخرجه محاصر.. معلومات عن فيلم جائزة الدب الذهبي ببرلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

فاز الفيلم الإيراني "there is no evil"، للمخرج الإيراني محمد رسولوف بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي أمس السبت.

الفيلم يحكي قصة أربعة أشخاص تم اختيارهم لتنفيذ عقوبة الإعدام شارحا الورطة الأخلاقية التي يتعرض لها كل منهم وتداعيات ما سيظهرونه من تحديات عليهم وعلى المحيطين بهم أثناء العملية.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفيلم:

- الفيلم تم تصويره سرا، للهروب من الرقابة التي تفرضها الحكومة الإيرانية على الأفلام التي تُصور في أراضيها.

- مُنع مخرجه محمد رسولوف من مغادرة البلاد "إيران"، لتسلم الجائزة.

- تسلمت الجائزة ابنته باران -التي تمثل في هذا الفيلم أيضا- الجائزة بدلا منه.

خلال تسلمها الجائزة قالت بارن: "إنني مرتبكة وسعيدة جدا بهذه الجائزة ولكن في نفس الوقت حزينة لأنها لمخرج لم يستطع التواجد هنا الليلة. ولذلك فبالإنابة عن كل الفريق أقول "هذه له"، في إشارة للجائزة.

- خلال وصفه للفيلم، وصف جيريمي أيرونز رئيس لجنة التحكيم الفيلم بإنه يحكي أربع قصص تظهر كيف يُلقي نظام مستبد بشباكه على المواطنين العاديين بغرض جرهم نحو الوحشية، والفيلم يطرح أسئلة عن مسؤولياتنا وخياراتنا التي نقوم بها في الحياة.





- الفيلم من سيناريو وإخراج محمد روسولوف، وروسولوف درس علم الاجتماع في طهران، ويعيش حاليًا بين طهران وهامبورج وذلك منذ عام 2010.

- حكمت المحكمة الثورية الإيرانية على رسولوف عدة مرات؛ من خلال أفعالها الرقابية، لا تقيد السلطات الإيرانية روسولوف فقط، ولكن تقيد أيضًا حريته الفنية في أعماله وتمنعه من مغادرة البلاد، لذا تم تصور العمل سرا، ووفقا لمحللين ربما يواجه روسولوف عوقبة آخرى بشأن تصوير الفيلم.