بدرية طلبة تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة بدرية طلبة بعيد ميلاد حفيدتها تالين، الموافق 1 مارس الجاري.

ونشرت بدرية صورة لتالين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"قلبي وروحي، وعقلي حياتي كلها تالين ورؤي، تالين كملت 5 سنين العمر كله يارب أشوفك أجمل عروسة في الدنيا، وشكرا يا شيري التورتة طلعت زي ما طلبت تالين بالظبط".

وتشارك الفنانة بدرية طلبة في مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتي، سليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.