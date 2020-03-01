بصور من الكواليس.. محمد عز يعلن انتهاء تصوير "الأخ الكبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان محمد عز انتهاء تصوير مسلسل الأخ الكبير، الذي يعرض حاليا على "cbc".

ونشر عز، عبر حسابه على "إنستجرام" صورا من الكواليس مع أبطال العمل، وعلق: " الحمد لله رب العاملين، فركش الأخ الكبير، ألف شكر شركة سينرجي".

وحظى مسلسل الأخ الكبير بمتابعة كبيرة منذ بداية عرضه في يناير الماضي.

المسلسل بطولة محمد رجب وآيتن عامر وهبة مجدي ومحمد عز وعبير صبري وهاجر أحمد وراندا البحيري، وغيرهم، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.