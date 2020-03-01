علي قاسم لـ"الخليج 365": متحمس لـ"لعبة النسيان".. وأشارك في "كيرة والجن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الفنان علي قاسم أنه يشارك في السباق الرمضاني المُقبل، من خلال مسلسل "لعبة النسيان"، الذي تلعب بطولته الفنانة دينا الشربيني.

وقال قاسم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تجمعني الأحداث بكل فريق المسلسل تقريبًا، وأكثر ما حمسني للمشاركة أنه من تأليف السيناريست تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، وأن الفريق كله قوي"، مفضلًا عدم الحديث عن تفاصيل الدور قبل أن يراه الجمهور.

من ناحية أخرى، بدأ قاسم تصوير دوره في فيلم "كيرة والجن"، الذي يجمعه بالمخرج مروان حامد، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد عز، ليصبح تجربته السينمائية الرابعة، بعد مشاركته في أفلام: "عشم"، "ليل خارجي"، و"رأس السنة" المعروض حاليًا في "السينمات".

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وعن تجربته السينمائية الأخيرة، أشار إلى تقديمه لدور مختلف في "رأس السنة"، لم يراه كثيرًا على الشاشة، إلى جانب أن الفيلم منحه فرصة الوقوف أمام عدد كبير من الفنانين، مؤكدًا أنه لم يقلق من فكرة أن الأحداث تقع في 24 ساعة، ولم ير أن الفيلم يشبه الأعمال السينمائية التي سبق ودارت أحداثها ليلة رأس السنة، "الفيلم مختلف تمامًا ولا يشبه أي فيلم آخر".

أكد قاسم أن أثناء التحضير لفيلم رأس السنة، التقى بالمخرج محمد صقر، في عدة جلسات، بعضها جمعهما فقط، والبعض الآخر كان بصحبة باقي الأبطال.

واختتم قاسم بالتأكيد على أن اختياراته الفترة المُقبلة ستتوقف على الدور والمخرج، بغض النظر هل العمل سينمائي أم تليفزيوني.

"رأس السنة" تأليف محمد حفظي، بطولة إياد نصار، بسمة، شيرين رضا، أحمد مالك، إخراج محمد صقر.