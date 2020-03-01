بصور من "شورت وفانلة وكاب".. نور تهنئ أحمد السقا بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة اللبنانية نور على تهنئة الفنان أحمد السقا بعيد ميلاده الـ 47، الموافق اليوم 1 مارس.

ونشرت نور صورًا تجمعها بالسقا من فيلم "شورت وفانلة وكاب"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:"من عشرين سنة قلت بالفيلم "أنا بلدي هون مع خالد!" وهلق عن جد برجع قول إنه بلدي الثاني هون فعلاً واشتقتلك يا خالد السينما المصرية، كل سنة وأنت ناجح وبخير".

فيلم "شورت وفانلة وكاب" بطولة أحمد السقا، شريف منير، نور، داليا مصطفى، سامي العدل، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج سعيد حامد، إنتاج عام 2000.

وتشارك الفنانة نور في مسلسل، "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رمضان، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار شعبي حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.