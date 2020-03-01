فيديو.. لطيفة تطرح أغنيتها الجديدة "ما تقربليش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طرحت المطربة التونسية لطيفة، اليوم الأحد، أغنيتها الجديدة "ما تقربليش"، وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".
وروجت لطيفة للأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"بهرب من وجعي اللي تاعبني في حضن اللي وجعني
وبلاقي دموعي بتمنعني من البكا فيه، واحن أنا ليه، ما تقربليش.. دلوقتي على يوتيوب".
أغنية "ما تقربليش" من كلمات إبراهيم شتا، ألحان أحمد يوسف، توزيع أحمد دياب، إخراج عادل جمال.
وشاركت الفنانة لطيفة مؤخرًا في الأوبريت العربي العالمي "صناع الأمل"، وشارك بالأوبريت عدد كبير من الفنانين من بينهم: صابر الرباعي، نجوى كرم، عاصي الحلاني، وليد توفيق، وغيرهم.
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