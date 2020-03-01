صور.. معلومات عن أبناء أحمد حلمي ومنى زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحرص الفنانة منى زكي دائما على عدم ظهور أبنائها في وسائل الإعلام حفاظًا على خصوصيتهم، ومؤخرًا أصبحت تنشر صورًا لصغارها "يونس وسليم"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، إلا أنها تخفي ملامحهما.

وكانت الفنانة منى زكي قد نشرت صباح اليوم صورة لنجليها على خاصية الأستوري، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت:"سأفتقدكما أنتما وأميرتي".

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن أبناء أحمد حلمي ومنى زكي:

1- تزوجت الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي 4 مايو عام 2002.

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2- رزق الثنائي بابنتهما الأولى "لي لي" بعد عام من زواجهما، حيث ولدت عام 2003.

3-في عام 2014 أنجبا طفلهما سليم، وفي 2016 أنجبا طفلهما الثالث يونس.

4- كان أول ظهور إعلامي للابنة الكبرى "لي لي " أكتوبر 2019 من خلال برنامج "Mbc trending".

5- تمارس "لي لي" هواية الرسم على قطع الملابس والأحذية والحقائب.

6- في 2018 اصطحبت الفنانة منى زكي أولادها لزيارة الأهرامات، ونشرت صورًا على حسابها بموقع "إنستجرام"، ولكنها أخفت ملامحهما بوضع بعض الرموز على الصور.