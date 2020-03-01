تراند اليوم : وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض

أعلنت وسائل إعلام جزائرية منذ قليل، وفاة الفنان محمد عرام، المعروف بأنه ”عميد الشريط المرسوم“ في بلده، عن عمر يناهز 86 عاما.

وحسب وسائل إعلام محلية، فارق عرام الحياة بعد صراع مع مرض عضال في منزله العائلي، في أعالي العاصمة الجزائر.

وبرع الفنان الراحل في التأسيس لفن الشريط المرسوم بالجزائر، في سيتينيات القرن الماضي، عبر ابتكاره لشخصيات ”مقيدش وبوجنحين ورياض“، وسلسلته الشهيرة ”الحديقة الساحرة“.

وحرص الراحل، رفقة روني بورغ المخرج الفرنسي الشهير لأفلام الرسوم المتحركة، على تأطير المواهب في صناعة الرسوم المتحركة، ورسكلة خريجي المدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر، التي تزخر بمعرفة و مواهب لا تنظر إلا استغلالها.

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ولم يجسد محمد عرام حلمه في إنشاء مدرسة مخصصة لمهن الفيلم المتحرك والرسوم المتحركة، رغم تأكيد مقربيه وتلاميذه أن الفقيد قدم مشروعا جيدا، على حد تعبيرهم.



