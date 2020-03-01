كريم قاسم يستكمل تصوير "لما كنا صغيرين " ويستعد لـ"أوقات فراغ 2"

كشف الفنان الشاب كريم قاسم، لبوابة لوفد عن أحدث أعماله القادمة، موضحا أنه يستكمل في الفترة الحالية تصوير مسلسله الجديد "لما كنا صغيرين" وهو من بطولة عدد من النجوم من بينهم خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، ريهام حجاج وغيرهم من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل حول عدد من الأصدقاء يعملوا سويًا في شركة دعاية وإعلان يمتلكها محمود حميدة وهو أستاذهم في الجامعة ومن خلال أحداث

المسلسل نتعرف على قصص الأصدقاء وكيف بدأت تلك الصداقة بينهم.

كما يستعد قاسم لبدأ تصوير فيلم "أوقات فراغ 2" ولقد تم الحصول على تصريح الرقابة الذي تأخر ليستعد فريق العمل للتحضير للتصوير.

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عن خوضه لتجربة الإنتاج للمرة الأولى أوضح إن الفيلم القصير "الحفرة" والذي يشارك فيه كمنتج تم تصويره ويأمل أن يعرض في مهرجانات

عالمية ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والفيلم من تأليف وإخراج عمرو عابد ولم يرغب قاسم في التصريح بأي معلومات إضافية عن الفيلم.

كما أكد قاسم إن فيلمه الجديد "سواح" يعرض هذا الأسبوع في عدد من الدول من بينهم الإمارات ثم تم عرضه على إحدى القنوات الفضائية المشفرة.

الجدير بالذكر أن كريم قاسم يعرض له مسلسل مملكة ابليس على احدى المنصات الإلكترونية الشهيرة وهو من بطولة رانيا يوسف، غادة عادل، أحمد داوود وغيرهم من نجوم الفن، المسلسل من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى.