نضال الشافعي في ندوة الممثل الشامل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

تستضيف كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فرع شيراتون، يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر مارس الجاري، ندوة "الأداء التمثيلي للممثل الشامل"، وذلك بضايفة الفنان نضال الشافعي. وتبدأ الندوة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمسرح الكلية مبنى c، وتأتي الندوة ضمن ندوات الثقافية التي تنظمها إدارة كلية اللغة والإعلام. ضمن ندوات الثقافية التي تنظمها إدارة كلية اللغة والإعلام. وتدير الندوة إدارة كلية اللغة والإعلام تحت راعية عميدة الكلية الدكتورة عزة هيكل، ووكيل الكلية الدكتور محمد نادر. Advertisements يذكر أن كلية اللغة والإعلام، استضافت مؤخرًا ندوة فن الدوبلاج والأداء التمثيلي، وذلك يضيافة المخرج أحمد مختار.

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