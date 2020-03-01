الليلة.. محمد عجمي يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بساقية الصاوي

يستعد المطرب محمد عجمي لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك مساء اليوم، الأحد في تمام الساعة السابعة مساء.
ومن المقرر أن يقدم "عجمي"خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح منها: "روميو، مكنتش اعرف، مفيش فلوس، "أنا مين".
يذكر أن المطرب محمد عجمي أحد أعضاء فريق "Wooden band"، المعروف بتقديم أغاني تمزج بين المزيكا الغربي والشرقي، أغاني تحاكي الواقع وتسلط الضوء على المواضيع الحياتية.
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