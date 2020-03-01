عرض فيلم "رقصة لا تنسى" عن قصة حياة عبد المنعم كامل بالأوبرا

يعرض اليوم في تمام السابعة مساءا على المسرح الصغير بدار الأوبرا، الفيلم الوثائقي "رقصة لا تنسى" بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا وأحد تلاميذ الراحل عبد المنعم كامل وعدد كبير من المشاركين في الفيلم و المهتمين بالفنون الرفيعة.

فيلم " رقصة لا تنسى " كتبه آدم مكيوي وهو أيضا المنتج الفني للفيلم وأنتجته مؤسسة مؤمنة كامل للتنمية وأخرجه آدهم الصفتي و تم تصويره ومونتاجه على مدار 9 أشهر يتناول الفيلم قصة حياة عبد المنعم كامل راقص الباليه ورئيس الأوبرا الأسبق الذي رحل عن عالمنا عام 2013 بعد صراع شرس

مع المرض.

عبد المنعم كامل من جيل الرواد في الباليه حيث التحق بمعهد الباليه في الستينات و أصبح من أهم راقصي الباليه المصريين بل وقدم باليهات على أهم المسارح العالمية مع الباليرينا المصرية ماجدة صالح.

و بعد حريق الأوبرا إنفرط عقد فرقة الباليه و سافر راقصوها حول العالم و عادوا في نهايةالسبعينات ليحيوا فنا كان قد تراجع كثيراً.

Advertisements

عبر شهادات من كل من عاصر كامل في كل مراحله الفنية و صراعات و انجازاته يتناول فيلم " رقصة لا تنسى " عصر

كامل من الفن المصري الرفيع وكيف حفر هؤلاء الفنانون في الصخر حتى تظل الأوبرا منارة للفنون الرفيعة وشعلة لا تخمد.

الفيلم يضم شهادات من رفاق ورؤساء وعائلة وتلاميذ عبد المنعم كامل وهو لا يسرد سيرة شخصية فحسب بل يسرد سيرة فن الباليه في مصر.

و يتناول الفيلم أيضا معاناة الراحل مع المرض و إخراجه لأوبرا عايدة في الصين وظهوره في عدة أفلام من إخراج المخرج الراحل حسين كامل الذي أختاره بطلا لرواية نجيب محفوظ حب تحت المطر.

من ضمن ضيوف الفيلم وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم الباليرينا العالمية دكتورة ماجدة صالح فاروق حسني وزير الثقافية الأسبق الفنانات نيللي كريم و سحر حلمي هلالي و نادين والفنان أحمد يحيي الموسيقيين ناير ناجي و هاني شنودة و طارق شرارة و نادر عباسي و رمزي يسي.