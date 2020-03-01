شاهد.. بدرية طلبة تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها

نشرت الفنانة بدرية طلبة صورة جديدة لحفيدتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلقت بدرية على صورة حفيدتها قائلة: "قلبي وروحي وعقلي حياتي كلها تالين ورؤي تالين

كملت 5سنين العمر كله يارب أشوفك أجمل عروسة في الدنيا وشكرا يا شيري التورتة طلعت زى ما طلبت تالين بالظبط"، ونالت الصورة العديد من الإعجاب والتعليقات وتمنوا لها مزيد من التقدم والرقي في حياتها الشخصية والعملية ".

يذكر أن تستعد الفنانة بدرية طلبة لعرض فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة" ﺇﺧﺮاﺝ محمد سامي، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سامي، هشام هلال، أكرم حسني، نور اللبنانية، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، ليلى عز العرب.

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