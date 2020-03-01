كريم قاسم للوفد: إحترافية سيناريو مملكة إبليس ساعدتني في أداء الدور

قال الفنان الشاب كريم قاسم إن جودة سيناريو "مملكة إبليس" وأحترافية كتابته ساعدته على فهم شخصية "حماصة " بكل تركيبتها المعقدة والمركبة فهو شخصية تحمل أبعاد كثيرة.

وأكد "قاسم" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن البروفات التي تمت مع المؤلف محمد أمين راضي ساعدته كثيرًا ففي البداية قرأ فقط خمسة عشر حلقة وهم الجزء الأول فقط فكان

لديه الكثير من التساؤلات عن دوافع الشخصية والتى أكتشف أن الموسم الثاني يجيب عليها.

وعن شكل الشخصية قال : " أن اختيار الباندانا والخروج بملابس النوم كذلك لغة الجسد هم اختياره مع المخرج كذلك أكثر ما يميز حماصة كانت ضحكته البلهاء ولقد احتاجت بعض الوقت للتفكير

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فيها".

أما بخصوص حب " حماصة " لسماع أغاني سعاد حسني قال: " أن الرقابة هي السبب وراء تغيير نوع الموسيقى الموجودة بالمسلسل فكان الأختيار هو استخدام أغاني سعاد حسني وهو الأمر الذي ميز شخصية حماصة".

الجدير بالذكر أن مسلسل "مملكة ابليس" يعرض حاليًا على أحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، بطولة رانيا يوسف، غادة عادل، كريم قاسم، احمد داوود، ايمان العاصي وغيرهم من نجوم الفن المصري، المسلسل من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى.