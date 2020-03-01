هكذا يواجه وسام صباغ فيروس "كورونا"

ميرنا وليد - بيروت - أكد الممثل اللبناني ​وسام صباغ​ أن فيروس "​كورونا​" لن يستطيع أن يهزم إدراة اللبنانين في التغلب عليه، بعد التقارير التي تفيد عن إرتفاع عدد المصابين بالفيروس الى 10 أشخاص في لبنان.

وكتب صباغ في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "رغم كل هذا السواد لن نفقد الأمل ولن يهزمنا ڤيروس الكورونا ولا حتى فيروس الدولار .. ماضون ونبقى".

يُذكر أن صباغ يشارك في مسلسل "العودة"، من بطولة نيكولا معوض، دانييلا رحمة، رودريغ سليمان، شربل زيادة، وسام فارس، ريم خوري، ليزا دبس، إيلي متري، رنين مطر، أندريه ناكوزي، وإيهاب شعبان. كما يشارك في مسلسل "ما فيي 2"، من بطولة معتصم النهار وفاليري أبو شقرا.

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