كارمن لبس توجّه رسالة "ثورية" للمرأة.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الممثلة اللبنانية ​كارمن لبس​ رسالة ثورية للمرأة، عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت لبس صورة جديدة لها، وعلّقت: "الثورة عندي ما بلّشت ب17 تشرين، بلّشت من لما كان عمري 17 سنة.. يمكن ببعض المحلّات اتهورت، و يمكن واجهت عواقب خطوات مش كتير مدروسة، بس الأكيد إنو من دون ما ثور تقدّمي كان رح يكون محدود.. أنا عمري 57 و بعدني عمثور، و انتي؟".

يُذكر أن لبس تشارك في الجزء الثاني من مسلسل "ما فيي"، من بطولة معتصم النهار، فاليري أبو شقرا، بيار داغر، إلسا زغيب، زينة مكي، جو طراد، وسام بريدي، سينتيا سمويل، شربل زيادة، من تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج رشا شربتجي".

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